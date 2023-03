NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 3350 auf 3175 Franken gesenkt. Der rückläufigen Volumendynamik des Duftstoffe- und Aromenherstellers fehle es an Klarheit, schrieb Analystin Lisa De Neve in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sehe sie eine begrenzte Finanzkraft für etwaige Übernahmen, um das kurzfristige Wachstum anzukurbeln./edh/la

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 2.828EUR gehandelt.