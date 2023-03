Mit dem neuen Cargo-Zubehör lässt sich das Bike an alle individuellen Bedürfnisse anpassen, um aus jeder Fahrt mehr rauszuholen

SEATTLE und MÜNCHEN, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Für alle E-Bike-Fans in Deutschland gibt es ab heute bei Rad Power Bikes ein neues Modell: das RadRunner 3 Plus richtet sich an alle, die mit einem Elektrofahrrad mehr erreichen wollen. Nordamerikas führende E-Bike-Marke stellte außerdem mehrere brandneue Zubehörteile vor, die es einfacher denn je machen, sich für ein E-Bike statt für ein Auto zu entscheiden.