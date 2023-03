DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron nach Zahlen für 2022 von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Verlangsamung oder gar ein Ende des brummenden Geschäfts sei für den Ausrüster der Halbleiterindustrie nicht in Sicht, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und sieht nach wie vor größte Risiko für die Aktie in ihrer relativ hohen Bewertung. Die Gefahr operativer Enttäuschungen sei dagegen eher gering./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 12:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 12:35 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 29,93EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m