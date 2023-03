HAMBURG (dpa-AFX) - Die etwa 5500 Beschäftigten bei Nordzucker, Südzucker , Pfeifer und Langen sowie Consun Beet Company erhalten nach Gewerkschaftsangaben ab April mehr Geld. Dies teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch in Hamburg mit. Insgesamt steige der Lohn für die Beschäftigten in der Zuckerindustrie um 7,5 Prozent in zwei Schritten. Für Auszubildende gibt es 200 Euro mehr. Der Tarifvertrag kann laut Mitteilung zum 31. März 2024 gekündigt werden./ols/DP/tih

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 16,06EUR gehandelt.