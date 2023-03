Minterest startet exklusiven frühen Zugang für NFT-Inhaber vor öffentlicher Einführung

Tallinn (Estland), Accesswire, 1. März 2023. Minterest Labs gibt die letzte Phase der Einführung des Minterest-Protokolls bekannt, einer revolutionären Kryptowährungs-Kreditplattform, die auf dem Konzept realer Erträge basiert.

Minterest-Dashboard – die benutzerfreundlichste Erfahrung in DeFi

Angesichts eines vollständigen DeFi-Dashboards haben die Nutzer von Minterest einen ästhetisch einzigartigen und voll funktionsfähigen Bereich, in dem sie Informationen über ihre Aktiva sowie ihr Risikoengagement aufrufen können.

Minterest wird auf Ethereum eingeführt und bietet modernste DeFi-Kreditdienstleistungen. Minterest, das auf vier abgeschlossene Sicherheitsprüfungen und ein erstklassiges Team von Experten für digitale Aktiva bauen kann, ist jetzt verfügbar!

Während der privaten Einführungsphase ist der Zugang für vier bis sechs Wochen auf Minterest-NFT-Inhaber beschränkt, deren Liquiditätsversorgung von einem frühen Zugang profitieren wird, zumal ein begrenzter Nutzerpool zu einem größeren Anteil an Protokollbelohnungen führt.

Für Nutzer, die keinen NFT besitzen, wurde die Sammlung auf Open Sea registriert, damit die Inhaber handeln können.

Was ist Minterest?

„Minterest ist ein Kreditprotokoll, das in der Lage ist, 100 % seiner Gebühren aus seinen Funktionen einzunehmen, die es dann verwendet, um sein eigenes Token zurückzukaufen und Nutzer zu belohnen, die an seiner Governance teilnehmen.“ - Josh Rogers, Founder und CEO von Minterest.

Minterest setzt im Bereich der DeFi-Kreditprotokolle neue Maßstäbe. Es generiert in seiner Token-Wirtschaft einen zugrunde liegenden Wert, der weit über die Möglichkeiten anderer Systeme hinausgeht, und belohnt seine Nutzer, die sich an der Governance beteiligen. Das vollständig nachhaltige Token-Modell wird durch bahnbrechende Innovationen wie die erste On-Chain-Liquidations-Engine in Verbindung mit den einzigartigen Rückkaufmechanismen ermöglicht.

Das Ergebnis ist eine DeFi-Revolution – die höchsten langfristigen gesamten Effektiverträge in Kombination mit den niedrigstmöglichen Kreditkosten.

Mit Minterest werden Erträge real.

