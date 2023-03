LONDON (dpa-AFX) - Die Investmentbank Barclays hat ProSiebenSat.1 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Julien Roch zeigte sich überrascht, dass der Aufsichtsrat des Fernsehkonzerns wegen des Geschäftsbereichs mydays, der zwei Prozent zum Umsatz und nichts zum operativen Ergebnis beitrage, die für den 2. März geplante Präsentation der Jahresergebnisse abgesagt habe. Selbst wenn das Geschäftsmodell angepasst werden müsste, hätte dies nur geringe Auswirkungen auf die künftigen Finanzzahlen und keine für das Geschäftsjahr 2022, schrieb er in der am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch eine mögliche Verschiebung der Hauptversammlung am 2. Mai überrasche hin, da dies auf eine langsame Lösungsfindung hindeute./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 07:44 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 9,124EUR gehandelt.



Rating: Equal Weight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 10 Euro