Zudem war der Rückgang im Vormonat mit 0,7 Prozent stärker als zunächst ermittelt. In einer ersten Schätzung war noch ein Abschlag von 0,4 Prozent festgestellt worden. Der US-Bausektor wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter die stark gestiegenen Hypothekenzinsen./jsl/he

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ausgaben für Bauvorhaben im Januar überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

