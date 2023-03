Düsseldorf (ots) -



- Grant Thornton Gruppe setzt Wachstumskurs mit einem Umsatzplus von 10 Prozent

fort

- Ausbau der Kompetenzen durch weitere Spezialistenteams

- Fokus für 2022/23 liegt auf weiterem Wachstum, auch unterstützt durch

Fortsetzung der Markenkampagne mit Fokus Arbeitgebermarke

- Auf der Basis eines starken internationalen Netzwerkes gut aufgestellt, den

gehobenen internationalen Mittelstand und börsennotierte Unternehmen zu prüfen

und zu beraten



Die Grant Thornton Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021/22 zum 30. September 2022

mit einem Plus von 10 Prozent und mit einem Umsatz von 187 Millionen Euro

abgeschlossen. Damit setzt sie den Wachstumskurs trotz der wirtschaftlich

unsicheren Lage fort.





Das vergangene Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der Umfirmierung von Warth &Klein Grant Thornton zu Grant Thornton zum 1. März 2022. Mit dieser hat dasUnternehmen seine Ausrichtung auf den internationalen Mittelstand weitergefestigt. Im Zielmarkt konnte es wiederholt Erfolge verzeichnen und neueattraktive Mandate gewinnen. "Wir sind stolz darauf, dass wir über nahezu alleGeschäftsbereiche und Standorte hinweg Wachstum vermelden können. Dies istAusdruck der stabilen und nachhaltigen Entwicklung von Grant Thornton", sagtMichael Häger, Vorstandsvorsitzender von Grant Thornton. "Zudem freuen wir unsüber das signifikante personelle Wachstum in der gesamten Gesellschaft undbesonders über starke Zugänge auf Partnerebene." Hinter der erfolgreichenGeschäftsentwicklung stehen in Deutschland rund 1600 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter (Stand 30.09.2022).Wachstumstrend fortgesetztDer größte Geschäftsbereich Audit & Assurance wuchs im Vorjahresvergleich um 14Prozent auf 63 Millionen Euro Umsatz, was vor allem auf den Gewinn neuer Mandatezurückzuführen ist. Neben der Auftragslage wurde auch die personelle Strukturausgebaut und das Portfolio durch Partnerzugänge erweitert. Darüber hinauskonnten die Angebote im Bereich ESG-Berichterstattung sowie imInnovationsbereich Data Science erweitert werden. Neue Prüfungsmandate warenunter anderem die Real GmbH, das börsennotierte Elektronikunternehmen Katek SEsowie der Zahlungsdienstleister Payone GmbH.Mit einem Wachstum von 7 Prozent schloss der Geschäftsbereich Tax dasGeschäftsjahr mit 51 Millionen Euro ab. Ermöglicht wurde dies durch dieerfolgreiche Weiterentwicklung vieler Bereiche und Kompetenzen: die Service LineVerrechnungspreise an den Standorten Düsseldorf und Hamburg, die Service LineFinancial Services Tax in Frankfurt sowie die Service Line Umsatzsteuer an denStandorten Frankfurt und München wurden durch interne und externe Partnerzugänge