ZTE stellt auf dem MWC 2023 effizientere, umweltfreundlichere und innovative Produkte und Lösungen vor, die die digitale Innovation vorantreiben

ZTE wird vor allem Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ausstellen und die jüngsten Fortschritte in den Bereichen Ultra-Efficient Network, Digital Expansion, Boundless Future und Smart Life in Halle 3, 3F30, Fira Gran Via präsentieren.

SHENZHEN, China, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, wird vom 27. Februar bis 2. März 2023 am Mobile World Congress (MWC) in Barcelona teilnehmen. Auf dem MWC 2023 wird das Unternehmen unter dem Motto „Shaping Digital Innovation" eine umfangreiche Palette effizienter, umweltfreundlicher und innovativer Produkte und Lösungen vorstellen.

Für den Aufbau des Infrastrukturnetzes wird ZTE eine End-to-End-Lösung für den effizienten Netzausbau für hocheffiziente Netze auf den Markt bringen, die Betreibern in allen Szenarien eine hocheffiziente grüne Konnektivität ermöglicht. Die neueste UniSite-Lösung für den drahtlosen Zugang, die alle Szenarien abdeckt, unterstützt Betreiber bei der effizienten Bereitstellung von Vollband- und Multi-RAT-Netzen mit optimalen TCO und ist bereit für die 5G-Fortschrittlichkeit; die Turbo Core-Lösung zur Integration von Software-Flexibilität und Hardware-Effizienz mit professionellen Funktionsbeschleunigungskarten, um den Wert jedes Bits zu maximieren; die hochleistungsfähigen 400G-Transportlösungen für alle Szenarien mit verdoppelter Kapazität und der branchenweit längsten Backbone-Übertragungsdistanz; das branchenweit am stärksten integrierte 10G-PON mit 16 Ports sowie die branchenweit erste 50G-PON-Combo-Karte, die die Koexistenz und reibungslose Entwicklung von drei Technologiegenerationen unterstützt.

Zur Unterstützung der Betreiber bei der Ausweitung ihres digitalen Geschäfts wird ZTE durch die Integration von Cloud- und Netzwerkdiensten digitale Dienste aus einer Hand anbieten und den Betreibern bei der Erschließung neuer Blue-Ocean-Märkte helfen. Im ToB-Sektor wird ZTE die branchenweit kleinste Mini5GC, die branchenweit einzigartige drahtlose Basisstation mit integrierter Rechenleistung NodeEngine-Lösung, Industrie-Gateways in verschiedenen Formen wie Video-Gateway und Time Sensitive Networking (TSN)-Gateway sowie ein optisches Zugangsprodukt für Campusgelände vorstellen. ZTE wird eine „Private Network as a Service"-Lösung mit On-Demand-Bereitstellung, Cloud-Network-Service-Integration, präziser Leistung und einfacher O&M präsentieren. ZTE wird in großem Umfang Cloud-basierte SPS, digitale Zwillinge, maschinelles Sehen, Roboter und FTS einsetzen, um 5G-Fabriken mit Vollanbindung zu realisieren, was die beste Praxis in der intelligenten Fertigung ist. Im ToH-Sektor wird das Unternehmen auf der Grundlage von Wi-Fi 7 und der Fiber-to-the-Room (FTTR)-Heimvernetzungslösung das ultimative Gigabit-Plus-Erlebnis für das ganze Haus bieten und Betreiber bei der Bereitstellung innovativer und wertschöpfender Dienste durch die Erweiterung ihres digitalen Ökosystems unterstützen.