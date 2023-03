Huawei bringt die Digital Managed Network Solution auf den Markt, um neues Wachstum für B2B-Dienste von Netzbetreibern zu fördern

BARCELONA, Spanien, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2023 stellte Steven Zhao, Vizepräsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, die Digital Managed Network Solution und Produkte für B2B-Dienste von Netzbetreibern vor. Es wird den Unternehmen helfen, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und neues Wachstum zu fördern. Diese Lösung bietet digitale Managed-Network-Funktionen und ein umfangreiches Produktportfolio und hilft Netzbetreibern, sich von ISPs zu MSPs zu wandeln.

Da die Digitalisierung der Branche an Fahrt gewinnt, werden zwei Trends immer deutlicher. Der erste ist, dass cloudbasierte Unternehmensdienstanwendungen von Bürosystemen auf Produktionssysteme ausgedehnt werden, was eine bessere Qualitätssicherung und eine sicherere Netzwerkumgebung erfordert. Zum anderen entwickeln sich Unternehmensnetzwerke hin zu vollständig drahtlosen Netzwerken und die Netzwerkverwaltung geht von statisch zu dynamisch über, was die Netzwerksicherung erschwert und Echtzeit-Managementfunktionen erfordert. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fehlen die erforderlichen Mittel und Talente, um diesen Trends zu folgen, und benötigen daher dringend hochwertige und erschwingliche Managed Services. Netzbetreiber verfügen über eine große Anzahl von Privatkunden und bieten drei Vorteile: starke Kundenbeziehungen, erstklassige Netzwerkkonnektivität und professionelle Erfahrung. Daher ist es für Betreiber einfacher, Managed Network Services für Unternehmenskunden bereitzustellen und schnelles Marktwachstum zu erzielen.

Führende globale Betreiber verwandeln sich aktiv in Anbieter von digitalen Managed Network Services. Um dies zu ermöglichen, hat Huawei auf dem diesjährigen MWC die Digital Managed Network Solution und Produkte vorgestellt. Mit diesen neuen Angeboten können Netzbetreiber zusätzlich zu den IP-Privatanschlüssen digitale verwaltete Netzwerkdienste – einschließlich Managed LAN, Managed WAN, Managed Security und Managed DCN – anbieten. Mit diesen Angeboten können Netzbetreiber auch die Qualitätssicherungs- und Automatisierungsfunktionen ihrer Netzinfrastrukturen für differenzierte Site-to-Cloud-Privatleitungen aufrüsten.