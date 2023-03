Mladá Boleslav (ots) - > Am Dienstag, 3. März 1998, stellte Skoda auf dem Genfer

Automobilsalon einen neuen Kombi vor, der die Modelle der unteren Mittelklasse

in vielen Bereichen übertraf



> Vierte moderne Generation setzt heute das Erbe des legendären Skoda Octavia

Combi fort





> Der praktische Kombi wurde in den vergangenen 25 Jahren an mehr als 2,8Millionen Kunden in zahlreichen Ländern weltweit ausgeliefertAm 3. März 1998 lüftete Skoda auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf denVorhang für den ersten Octavia Combi der modernen Generation. Bereits einigeWochen zuvor, im Februar 1998, war die Serienproduktion des künftigenBestsellers in einer modernen Produktionsstätte in Mladá Boleslav angelaufen. Inden vergangenen 25 Jahren hat sich das legendäre Modell in vielen Ländern zueinem der erfolgreichsten Kombis seiner Klasse entwickelt. In der aktuellenvierten Generation sind auch elektrifizierte Varianten vertreten: einPlug-in-Hybridantrieb im Octavia Combi iV sowie Mild-Hybridtechnologie imOctavia Combi e-TEC (1,5 TSI e-TEC DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch(kombiniert) 6,6 - 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 150 - 112 g/km(WLTP-Werte)). Zu den Stärken des praktischen Skoda Octavia Combi gehörentraditionell ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine Vielzahl vonAssistenzsystemen sowie höchstmögliche aktive und passive Sicherheit. Diesbestätigen im Dezember 2022 erneut die Ergebnisse des Euro NCAP-Referenztests,die bis 2028 Gültigkeit haben.#Uebersicht END#Tradition verpflichtetDer Octavia ist bereits seit 1959 ein Meilenstein in der mehr als 127-jährigenGeschichte von Skoda. Am 11. September 1960 wurde mit dem Octavia Combi einenoch praktischere Version des Modells vorgestellt. Es zeichnete sich durch einegeräumige und variable ,Kombikarosserie' aus, die alle Vorteile einesPersonenkraftwagens mit denen eines leichten Nutzfahrzeugs verband. Bei einerLänge von nur 4.065 Millimetern, einer Breite von 1.600 Millimetern und einerHöhe von 1.430 Millimetern bot der Skoda Octavia Combi Platz für fünf Fahrgästeund 690 Liter Kofferraumvolumen. Wenn nur zwei Sitze benötigt wurden, ließensich sogar 1.050 Liter Gepäck verstauen. Zudem verfügte das Modell über eineSchlafvorrichtung und bot zahlreiche weitere praktische Ausstattungsmerkmale.Zwischen 1961 und 1971 verließen 54.100 Einheiten des Octavia Combi das Werk inKvasiny. Als Basis setzte Skoda auf das bewährte Konzept mitBackbone-Fahrgestellrahmen und einem vorn verbauten Vierzylinder-Benzinmotor mitHinterradantrieb. Die robuste Konstruktion und eine Bodenfreiheit von 175