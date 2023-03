Canson Capital Partners gibt seine Investition in Novata bekannt

London, 01. März 2023 (ots/PRNewswire) - Canson Capital Partners ("Canson") gibt

über seine Tochtergesellschaft Canson Capital Partners Growth Holdings Ltd seine

Investition in Novata (https://www.novata.com/) bekannt, die führende

Technologieplattform, die entwickelt wurde, um die Sammlung und Analyse von

ESG-Daten für Private-Equity-Unternehmen und ihre Portfoliounternehmen zu

vereinfachen.



Canson hat einen klaren Fokus auf die Verbesserung des

Private-Equity-Ökosystems. Eine bedeutende Säule der Investition in Private

Equity besteht darin, dass Unternehmen nachhaltige ESG-Richtlinien in allen

Portfoliounternehmen klar identifizieren und umsetzen. Dank ihrer hochmodernen

anpassbaren Technologie und Benutzerfreundlichkeit wird die Novata-Plattform

GPs, LPs und Managementteams in die Lage versetzen, ihre Fortschritte während

der gesamten Lebensdauer ihrer Investitionen zu verfolgen.