FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag in den Sog einer schwächelnden Wall Street sowie weiter steigender US-Anleiherenditen geraten und ins Minus abgerutscht. Der Dax schloss nach einem weiteren Rücksetzer im späten Handel mit einem Verlust von 0,39 Prozent bei 15 305,02 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,24 Prozent auf 28 579,27 Zähler.

In den USA sackte der Leitindex Dow Jones Industrial zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten. Zuvor wurde bekannt, dass sich die Stimmung in der US-Industrie - gemessen am Einkaufsmanagerindex ISM - im Februar weniger als erwartet aufgehellt hat. Börsianer verwiesen zudem darauf, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit November wieder über die Marke von vier Prozent gestiegen ist. Dies werde als Zeichen dafür gewertet, dass die Warnungen der US-Notenbank Fed vor längerfristig höheren Zinsen endlich am Markt ankämen, hieß es./edh/he