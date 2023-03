Huawei räumt bei Mobilfunk-Oscars ab / Fünf Lösungen aus der Wireless-Produktlinie mit Global Mobile Award (GLOMO) ausgezeichnet

Barcelona (ots) - Bei der 27. Verleihung der GLOMO Awards wurden Huaweis

Lösungen für die Mobilfunkbranche gleich fünfmal mit dem aussagekräftigen

Branchenpreis ausgezeichnet. Den GLOMO Award erhalten Akteure, die Besonderes im

Technologiesektor leisten und deren Aktivitäten von Kolleg:innen und weiteren

Akteuren der Branchen honoriert wird. In diesem Jahr lag der Fokus auf

Unternehmen, die den Weg in die Welt der Hyperkonnektivität und Hyperrealität

weisen. Huaweis zentrale Rolle beim Aufbau von 5G-Netzen honorierte zuvor

bereits der neueste 5G City Benchmark Report von Ookla. So ist Huawei am Aufbau

der 5G-Netze in allen Top-10-Städten unter den 40 repräsentativen 5G-versorgten

Städten der Welt beteiligt. Dabei zeigen die 5G-Leistungsergebnisse in diesen 10

Städten, dass die von Huawei errichteten 5G-Netze die beste Erfahrung bieten.



Huawei wurde in diesem Jahr für folgende Lösungen und Projekte mit dem GLOMO

Award ausgezeichnet: