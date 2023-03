Artprice by ArtMarket.com fünf Wege, um in Krypto-Art und NFTs einzusteigen

Paris, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Wenn es um die Navigation im Internet

geht, wird oft der "Kaninchenbau" erwähnt, in den wir fallen, eine Anspielung

auf das erste Kapitel des Romans von Lewis Carroll mit dem Titel Alice in

Wonderland ; dasselbe gilt für die manchmal verwirrende, schrankenlose Web3- und

Krypto-Art-Sphäre. Artprice will Sie beim Surfen durch die virtuelle Welt

unterstützen und stellt fünf Wege vor, um sich mit der Kunst vertraut zu machen,

die in Form von NFTs von einem Besitzer zum anderen wechselt, während die Museen

MoMA in New York, LACMA in Los Angeles und das Centre Pompidou in Paris ihre

eigenen Sammlungen digitaler Kunst eröffnen.



Wöchentliche NFT-Auktionserträge vs. Ethereum Preis