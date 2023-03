IDBS und SciBite bringen Unternehmensontologien und wissenschaftliches Datenmanagement durch eine neue Partnerschaft zusammen, um den Wert von Daten durch verbesserte Interoperabilität zu erschließen

WOKING, Vereinigtes Königreich, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- IDBS, ein führender Anbieter von Lösungen für Life-Science-Informatik und Prozessdatenmanagement, und SciBite, ein preisgekrönter Anbieter von semantischen Analysetechnologien, geben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um die Art und Weise zu verändern, wie Forschungsdatenplattformen mit FAIR-Daten (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) umgehen.

SciBite ist führend bei der Unterstützung des Übergangs von einem „anwendungszentrierten" zu einem „datenzentrierten" Ansatz für FAIR. Das bedeutet, dass die Daten an unternehmensweiten Ontologien und nicht anwendungsspezifischen Standards ausgerichtet werden. Durch diese Partnerschaft wollen IDBS und SciBite ihre Kunden in die Lage versetzen, ein „datenzentriertes" FAIR zu erreichen, indem sie Daten an einer Reihe zentraler Standards ausrichten, die Interoperabilität verbessern und den ungenutzten Wert der Daten unserer Kunden freilegen.