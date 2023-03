Huawei bringt die branchenweit erste Dual-Engine-Container-Lösung auf den Markt und fördert damit den Übergang zu 5,5 G

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Auf der Huawei-Veranstaltung

zur Einführung von Produkten und Lösungen, die am 27. Februar während der MWC23

stattfand, verkündete Richard Liu, Präsident der Huawei Cloud Core Network

Product Line, die Veröffentlichung der weltweit ersten Dual-Engine

Container-Lösung, die sowohl VMs als auch Container in einer einzigen

Architektur beherbergt. Es wurde entwickelt, um eine voll integrierte

Cloud-Basis für Telekommunikationsunternehmen zu schaffen, die die Leistung und

Zuverlässigkeit des Netzes verbessert und den Übergang zu einer 5,5 G-Zukunft

erleichtert.



Die Telekommunikationsbranche hat im letzten Jahrzehnt eine rasante Entwicklung

in Richtung Cloud erlebt. Während dieses Prozesses verhalfen VM-basierte

Implementierungen den Akteuren der Branche zu einem enormen Geschäftserfolg. Die

Telco-Cloud hat sich zu einer der wichtigsten Infrastrukturen für die mobile

Kommunikation entwickelt. Mit der Ankunft von 5,5 G ist die Container-basierte

Bereitstellung die Hauptrichtung für die Betreiber bei der Entwicklung von

Cloud-basierten Netzwerken geworden. Die Container müssen jedoch noch verbessert

werden, um den Anforderungen von Netzbetreibern gerecht zu werden und die für

Telekommunikationsdienste im 5,5 G-Zeitalter erforderliche hohe Leistung, hohe

Zuverlässigkeit, einfache Wartung und Instandhaltung sowie eine reibungslose

Weiterentwicklung zu ermöglichen.