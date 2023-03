SS&C Blue Prism Recognized, ein führendes Unternehmen in der Robotic Process Automation, AnalyseberichtQ1 2023

The Wave untersuchte den schnell wachsenden RPA-Markt, der sich auf Low-Code-Entwicklungsfähigkeiten, Inhalts- und Dokumentverarbeitung, Prozessorchestrierung und vieles mehr ausgeweitet hat. Um einen tieferen Einblick in den Forrester Wave: Robotic Process Automation, Q1 2023 zu erhalten, können Sie hier eine kostenlose Kopie des Berichts herunterladen.

Bill Stone, Vorsitzender und Geschäftsführer von SS&C Technologies, kommentierte: „Wir glauben, dass Forrester als führend in Bezug auf RPA anerkannt wurde, ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement im SS&C Blue Prism-Team ist. Unser umfassendes Angebot an intelligenter Automatisierung wird unseren Kunden weiterhin einen bedeutenden Transformationswert bieten, da unsere Vision weiterhin in 2023 ein kontinuierlicher Fokus dahingehend bleiben wird, die Arbeitsweise und Interaktion von Menschen zu verbessern."

WINDSOR, Conn., 1. marz 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass SS&C Blue Prism zum „Führer" in Bezug auf Forrester Wave: Robotic Process Automation, Q1 2023 bezeichnet wurde.

SS&C Blue Prism wurde in einem unabhängigen Analystenbericht als führend bezeichnet, nachdem es in den Kategorien Angebot, Strategie und Marktpräsenz bewertet wurde.

