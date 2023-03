Consumer Edge gibt Ernennung von Marcus W. Mosen zum Vorstandsmitglied bekannt

„Das Verständnis des Verbraucherverhaltens ist ein wesentlicher Treiber für Wachstum und Innovation in der digitalen Wirtschaft. Ich freue mich daher sehr darauf, bei Consumer Edge, einem führenden Anbieter von Datendiensten, in der nächsten Wachstums- und Expansionsphase mitzuarbeiten", sagte Marcus W. Mosen. „Es wird eine spannende Aufgabe sein, das Führungsteam bei der Entwicklung der Organisation und der Förderung des strategischen Wachstums im Finanzdienstleistungssektor und darüber hinaus zu unterstützen."

NEW YORK, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Consumer Edge, ein Unternehmen für Datenanalysen und -erkenntnisse, das sich auf den globalen Verbraucher konzentriert, gab die Ernennung von Marcus W. Mosen zum Mitglied des Vorstands bekannt.

Marcus W. Mosen ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen digitaler Zahlungsverkehr, digitales Banking und Fintech. Als ehemaliger COO, CEO und Berater hat er Strategien zur Verbesserung von Geschäftsangeboten entwickelt und umgesetzt und war an allen Teilen der Wertschöpfungskette beteiligt, um Wachstum und Transformation voranzutreiben. Derzeit ist Marcus in Vorständen der digitalen Bank- und Zahlungsdienstleistungsbranche tätig und arbeitet als Senior Advisor für das Beratungsunternehmen Roland Berger. Zu seinen früheren Positionen gehören CEO des Zahlungsunternehmens Concardis, Vorstandsmitglied von Master Card Deutschland und Berater von Qentnis, das 2022 von Consumer Edge übernommen wurde.

„Das Wissen und die Expertise von Marcus im Zahlungs- und Fintech-Bereich auf den europäischen Märkten unterstützen unsere Strategie und unseren Wachstumspfad, während wir unsere Reichweite und unser Angebot auf den internationalen Märkten weiter ausbauen", sagte Bill Pecoriello, Gründer und CEO von Consumer Edge.

Die Ernennung von Mosen in den Vorstand von Consumer Edge folgt auf eine im letzten Monat bekannt gegebene Kapitalfinanzierung in Höhe von über 60 Millionen Dollar durch Fonds, die von CoVenture verwaltet werden, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die in den gesamten Kapitalstapel von Technologieunternehmen investiert.

Informationen zu Consumer Edge

Consumer Edge wurde 2009 von Bill Pecoriello gegründet und ist ein Unternehmen für Datenanalysen, das unvergleichliche Einblicke in das globale Verbraucherverhalten bietet, gepaart mit fundierten Branchenkenntnissen und analytischer Einblicke. Unsere Lösungen bieten den wichtigsten Stakeholdern in der Investitions- und Unternehmenslandschaft erstklassige Instrumente, um eine bessere strategische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Unsere Produktsuite aus Dateneinspeisung, Vorlagen und Visualisierungsplattformen liefert unübertroffene Informationen über Verbraucherausgaben, indem sie zahlreiche datenschutzkonforme Datenarten in verschiedenen Regionen zusammenführt. Diese einzigartige Reihe von Funktionen ermöglicht umsetzbare Erkenntnisse, die durch unsere beinahe in Echtzeit verfügbaren Marktinformationen und Benchmarking-Ressourcen auf Händler-, Marken- und Artikelebene angetrieben werden.

Informationen zu CoVenture

CoVenture ist ein multidisziplinäres alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen über den gesamten Kapitalbedarf hinweg konzentriert. Wir unterstützen Unternehmen in verschiedenen Phasen ihres jeweiligen Lebenszyklus, mit der Möglichkeit, die erste Runde von institutionellem Kapital für Unternehmen in der Frühphase bereitzustellen und etabliertere Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen. CoVenture und seine Tochtergesellschaften verwalten Investorenzusagen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar über mehrere Kredit- und Beteiligungsstrategien. Weitere Informationen finden Sie auf https://coventure.vc/.

