/C O R R E C T I O N -- Papaya Global/

Papaya Global bringt umfassende Gesundheitsvorsorgepläne auf den Markt, die es

Unternehmen ermöglichen, globale Mitarbeiter unter einer Premium-Lösung zu

vereinen





Dieser neue internationale Plan, der in Zusammenarbeit mit derDavidShield-Passportcard Group entwickelt wurde, vereinfacht die Verwaltung derGesundheitsfürsorge und bietet Papayas Kunden einen zusätzlichenWettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung und Verwaltung globaler Talente, indemer die Mitarbeiter in einem flexiblen Plan vereint.Papaya Global, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794508-1&h=2043666519&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3794508-1%26h%3D3775343613%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3794508-1%2526h%253D2033989051%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.papayaglobal.com%25252F%2526a%253DPapaya%252BGlobal%25252C%26a%3DPapaya%2BGlobal%252C&a=Papaya%C2%A0Global%2C) das SaaS-Fintech-Unternehmen, das globaleGehaltsabrechnungs- und Zahlungstechnologie anbietet, gab heute seinen neuenPremium-Leistungsplan für die Gesundheitsversorgung bekannt. Mit diesemeinzigartigen globalen Plan können die Kunden von Papaya in mehr als 160 Ländernihren Mitarbeitern von Arbeitgebern gesponserte, maßgeschneiderte internationaleKrankenversicherungen zur Verfügung stellen und gleichzeitig den komplexen,zeitaufwendigen Prozess des Vergleichs mehrerer Pläne über Regionen hinwegeliminieren. Das neue Angebot signalisiert kontinuierliches Wachstum für Papayaund baut auf seinem Engagement für die Unterstützung von Organisationen undihren Mitarbeitern weltweit auf.Papaya wurde entwickelt, um die Kaufkraft von Gruppen zu nutzen, und bietetUnternehmen aller Größenordnungen eine hervorragende Lösung, indem eseinheitliche globale Pläne mit flexiblen und praktischen Gesundheitsleistungenfür ihre Mitarbeiter bereitstellt. Dieser einzigartige Ansatz konsolidiert dieVerwaltung der Gesundheitsleistungen für Mitarbeiter in mehreren Ländern untereinem Dach. Papayas Kunden haben außerdem einen erheblichen Vorteil bei derAnwerbung von Talenten aus aller Welt, da ihre Mitarbeiter Zugang zu einemumfassenden medizinischen Versorgungsplan haben, ohne dass sie sich mit einer