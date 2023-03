Huawei stellt auf dem MWC 2023 Petal Maps vor, die eine umfassende Unterstützung für Reisende weltweit bietet

Fahrspurführung über den gesamten Bildschirm für ein müheloses Navigieren durch komplexen Kreuzungen

Auf dem MWC präsentierte Huawei die Vollbild-Spurführungsfunktion von Petal Maps, welche die herkömmliche Navigationserfahrung revolutioniert. Diese Funktion erweitert die Ansicht der Fahrspurführung auf den gesamten Bildschirm und hilft dem Nutzer, die genaue Fahrspur seines Fahrzeugs besser zu erkennen. Darüber hinaus deckt die Funktion mehr Straßen In Ländern wie Malaysia, den Philippinen und Mexiko ab, was zusammen mit einer klareren Ansicht eine bessere Benutzererfahrung schafft.

Die Vollbild-Spurführungsfunktion nutzt zahlreiche Funktionen, wie z. B. Algorithmen zur 3D-Modellierung von Straßen und Fahrspurextraktion aus HD-Satellitenbildern, um automatisch detaillierte Straßeninformationen in 3D zu simulieren und zu rendern und so Straßen in digitalen Karten anschaulicher darzustellen. Petal Maps ist besonders effektiv bei der Bereitstellung von klaren Navigationsanweisungen und Fahrvorschlägen in anspruchsvolleren Straßenszenarien, indem der Nutzer rechtzeitig auf einen Spurwechsel aufmerksam gemacht und ihm eine mühelose Navigation von komplexen Kreuzungen ermöglicht wird.

Darüber hinaus setzt sich Petal Maps für umweltfreundliche und sichere Navigationsdienste ein. Für Radsportbegeisterte kann Petal Maps je nach Verkehrsbedingungen die am besten geeigneten Routen zur Verfügung stellen, damit sie ihren Beitrag für die Umwelt leisten können. Für diejenigen, die gerne zu Fuß unterwegs sind, kann Petal Maps durch die Vibration der Uhr anzeigen, wann und wo sie abbiegen müssen, damit sie sich die Sehenswürdigkeiten ansehen können, anstatt sich um die Navigation auf den Straßen zu kümmern.