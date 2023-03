Telkomsel und ZTE testen gemeinsam die Nutzung des 5G-Netzes, um den Bedarf an digitaler Konnektivität im indonesischen Seegebiet zu decken

- Telkomsel arbeitet mit ZTE zusammen, um die Abdeckung von 5G-Sendern im

maritimen Bereich auf der Basis des 2,3-GHz-Frequenzbandes in Gorontalo zu

testen

- Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bietet ZTE-Netzwerklösungen an, um Telkomsel

bei der Steigerung der Kapazität und Qualität von Breitbandnetzen in

Indonesiens maritimer Region zu unterstützen.



Telkomsel setzt sein Engagement als führendes digitales

Telekommunikationsunternehmen in Indonesien mit der ZTE Corporation in der

jüngsten Zusammenarbeit fort, um die Verbesserung der 5G-Netzkapazität auf der

Grundlage des 2,3-GHz-Frequenzbandes zu testen, was die Abdeckung von

Breitbanddiensten für den maritimen Bereich erhöhen kann. Telkomsel und ZTE

haben diese strategische Zusammenarbeit im Rahmen der Mobile World Conference in

Barcelona am 27. Februar 2023 vorgestellt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab,

die Beschleunigung des nationalen Wirtschaftswachstums zu unterstützen, das

durch die Bereitstellung digitaler Konnektivität für die Entwicklung des

Fischerei- und Meerestourismussektors immer schneller voranschreitet, sowie die

steigende Nachfrage nach Kommunikationszugängen im maritimen Bereich in

Indonesien zu decken.