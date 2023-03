KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu feministische Außenpolitik:

"Noch vor gut 20 Jahren war Außenpolitik reine Männersache. Dies ist zum Glück inzwischen anders - zumindest in Deutschland. Doch wenn eine grüne Ministerin, Frau dazu, sich eine feministische Außenpolitik auf die Fahnen schreibt, lässt die reflexhafte Kritik nicht lange auf sich warten - und das, obwohl dieses Prinzip im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien steht. Wovor haben die Kritiker Angst? Gefordert werden hier keineswegs Sonderrechte für Frauen, sondern ganz lapidar - Gleichberechtigung. Wenn hier von Frauen die Rede ist, geht es auch um die Schwachen der Gesellschaft, um Mädchen und Ältere. Frauen im ehemaligen Jugoslawien mussten jahrelang dafür kämpfen, dass die Vergewaltigungen, die sie erleiden mussten, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet wurden. In der Ukraine wiederholen sich diese Verbrechen. Im Iran erheben sich die Frauen gegen die Mullahs. Es ist ein weites Feld, das Baerbock betritt - doch es ist höchste Zeit, dies so wichtig zu nehmen."/al/DP/jha