COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Mobilitätswende:

"Natürlich muss der öffentliche Nahverkehr verbessert werden. Wer jedoch glaubt, jedes Dorf könnte in Zukunft so angebunden werden, dass ein eigenes Auto unnötig wird, ist ein Utopist. Selbst in grün geführten Bundesländern ist oft das Gegenteil zu beobachten: Busverbindungen werden eingestellt, weil sie sich nicht lohnen. Volkswirtschaftlich ist die Mobilitätswende auf dem Land unrealistisch. Selbst in Städten, in denen ein Auto nicht zwingend nötig ist, entscheiden sich viele Menschen jeden Tag für das eigene Fahrzeug - und gegen Bus, Bahn oder Fahrrad. Deutschland sollte daher nicht den Fehler machen, die Auto-Ideologie mit einer anderen abzulösen. Konzepte für ein vernünftiges Miteinander müssen her - aber mit Augenmaß."/al/DP/he