Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, welche ich bereits vor 8.00 Uhr für Dich auf YouTube hinterlegt habe:

Ein Monatsstart bringt oftmals neues Kapital und damit steigende Notierungen für den Aktienmarkt mit sich. So auch der Mittwoch, welcher den März einleitete. Ganz lösen konnte sich der Index jedoch von seinem Supportbereich erneut nicht. Diesen hatten wir nun über den ganzen Februar hinweg skizziert und besprochen - zuletzt in der Wochenanalyse vom 26.02.2023 mit dieser Frage:

20230327 Endloskontrakt DAX

Es gab erneut ein GAP zum Handelsstart und damit an der 15.400 (parallel zur Analyse dieser runden Zahl am Montag in der Videoanalyse) die Chance, hier noch einmal weitere Aufschläge zu sehen. Genau dort platzierte ich meinen Trade am Morgen:

Das angesprochene GAP wurde dann am Nachmittag geschlossen und mit dem Druck der US-Wirtschaftsdaten, die erneut negativ ausfielen, gab es im DAX auch neue Tages und damit Monatstiefs:

20230301 DAX XETRA Monatsstart

In diesem Tief ist genau die Support-Zone einmal durchlaufen worden und an ihr eine Reaktion erfolgt, die man ebenso gut handeln konnte:

20230301 DAX XETRA Monatsstart Trend

Mit 15.305 Punkten schloss der XETRA-DAX auf dieser Zone den Handel ab. Ein erneuter kleiner Minustag somit, wie der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt darlegt:

2023-03-01 DAX Boerse Frankfurt

Im Nasdaq fiel die 12.000 als spannende Marke nun per Schlusskurs:

20230301 Nasdaq-100-2

Hingegen hielt sich der Dow Jones im Vergleich recht gut:

2023-03-01 Wall Street closing

Was leiten wir darauf für den heutigen Handel ab?

DAX-Ideen für den Donnerstag

Nachbörslich wartete Salesforce mit einem sehr guten Ausblick auf. Der Dow Jones Wert legte deutlich zu und konnte ein Ausrufezeichen setzen:

2023-03-02 Salesforce after Earnings

Ob dies dem DAX heute hilft?

Die Unterstützungszone und auch die bestehenden Abwärtstrends vom gestrigen Tag waren mittelfristig ausgerichtet (Rückblick):

20230301 DAX Endloskontrakt

Genau hier sind wir auch in der Vorbörse noch und updaten das Chartbild daher zwar zeitlich, aber nicht von den Rahmenbedingungen:

20230302 DAX Endloskontrakt

Ein Pendeln, wie gestern zum XETRA-Handelsende gesehen, zwischen 15.300 und 15.250 ist erst einmal zu unterstellen und bei einem Bruch der 15.250 auch das Potenzial, eine schnelle Bewegung bis zur nächsten Support-Zone zu sehen. Sie befindet sich bei 15.000 Punkten:

20230301 DAX XETRA 7 Wochen

So ein großes Momentum im DAX ist sicherlich für viele Trader:innen dann eine spannende Situation, die ich gern für Dich begleiten möchte.

Termine zum Donnerstag 02.03.2023

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls mit eingebunden. Heute stehen Best Buy und Macy's in der Vorbörse an:

20230226 Earnings Woche

Der Morgen zeigt im Wirtschaftskalender zunächst die Verbraucherpreise aus der EU 11.00 Uhr und die entsprechende Arbeitslosenquote aus der Eurozone auf.

Zum Mittag findet eine Rede aus dem EZB-Gremium statt. 14.30Uhr folgen dann wichtige US-Daten, wie die Arbeitsproduktivität und die Lohnstückkosten sowie wie jeden Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Alle Termine des heutigen Tages habe ich hier einmal komplett aufgelistet:

2023-03-02 Wirtschaftstermine

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Dein Andreas Bernstein

