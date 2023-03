Dieses Interview ist Teil einer 6-teiligen Reihe. Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: De.mem: https://small-microcap.eu/de-mem-interview-mit-andreas-kroell-ceo-dire ... . Ebenso finden Sie mehr Informationen auf dieser Seite: https://small-microcap.eu/de-mem/

Bitte beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell in 5 Sätzen:

Andreas Kröll: De.mem ist ein Komplettanbieter für die industrielle Wasseraufbereitung. Wir bieten unseren Kunden ein Komplettangebot vom Anlagenbau über den Service und Wartung, sogar das Leasing von Anlagen, bis hin zu den Verbrauchsmaterialien, wie Spezialchemikalien. Wir haben dadurch ein Geschäftsmodell aufgebaut, welches sehr stark auf wiederkehrenden Umsätzen basiert. Dies gibt unserer Firma viel Stabilität, positioniert uns aber auch in einen Bereich mit höheren Margen und letztendlich setzen wir unsere firmeneigenen Technologien, insbesondere die Membrantechnik, so ein, dass sie in all diesen verschiedenen Produktlinien aufgeht und uns das besondere Merkmal verschafft, welches der Wettbewerb nicht anbieten kann.

Wo und in welchen Ländern ist De.mem aktiv?

Andreas Kröll: De.mem ist derzeit in drei Ländern aktiv. Der Hauptmarkt ist Australien, wo wir ca. 80 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften. Zudem haben wir Singapur als Absatzmarkt. Dort produzieren wir unsere Hohlfasermembran und sind sehr stark mit der Membranforschung und -entwicklung beschäftigt. Wir haben in Velbert, Deutschland, eine Tochterfirma, die De.mem-Geutec GmbH. Diese bedient sehr stark die metallverarbeitende Industrie sowie Galvanikindustrie mit dem Fokus auf der Galvanik-Oberflächenbehandlung von Metall. Das ist unser Spezialgebiet in Deutschland.