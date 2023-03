JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Ein enttäuschender Ergebnisausblick (Ebit) habe die Aktie des Sportartikelherstellers belastet, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der Analystenkonfrenz zu den Zahlen habe sich das Management zudem vorsichtig zur Qualität des US-Vertriebsnetzes, der Erholung in China und der Margenentwicklung geäußert. Townsend revidierte ihre diesjährige Ebit-Prognose etwas nach unten. Sie bevorzugt Konkurrent Adidas wegen des größeren positiven Überraschungspotenzials./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

