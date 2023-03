Trotz Sanktionen Blut-Teak für Europas Luxusyachten

Hamburg (ots) - Im Jahr 2022 sind rund 3.000 Tonnen Teak-Holz aus Myanmar in die

EU gelangt - mehr als im Vorjahr - obwohl die EU im Juni 2021 Sanktionen

verhängt hat, die dies verhindern sollten. Das geht aus offiziellen

Importstatistiken der EU hervor.



Auch deutsche Holzhändler stehen im Verdacht in den vergangenen Jahren Teak aus

Myanmar illegal erworben zu haben. Demnach gingen zwischen 2018 und 2020 große

Teak-Mengen an drei Händler in Dortmund, Seevetal und Hamburg. Die Recherchen

sind Teil des internationalen Investigativ-Projektes Deforestation Inc. unter

Leitung des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). In

Deutschland waren daran NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Der Spiegel beteiligt.