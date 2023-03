0:00 Begrüßung 2:10 aktuelle Marktbetrachtung 23:00 Sentimentanalyse zum Ölpreis: animusX-Prognose +38,5% in 6 Monaten 30:30 Besprechung des Heibel-Ticker Portfolios anhand der Startelf von Borussia Mönchengladbach 53:50 Auswechselbank 59:20 Spielverlauf 1:01:10 Leserfragen aus dem Chat 1:16:30 Verabschiedung

Eine Stunde und fünfzehn Minuten beschäftigen wir uns mit der aktuellen Marktlage und mit unserem Heibel-Ticker Portfolio, das ich erneut an die Startelf von Borussia Mönchengladbach beim Sensationsspiel gegen Bayern München angepasst habe, sowie mit einer Reihe von Fragen, die im Chat gestellt wurden.

Heibel-Ticker Video-Call März So bereiten Sie sich auf die neue Marktlage vor!

