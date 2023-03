Silvergate Capital muss seinen Jahresabschluss verschieben. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor. Darin heißt es: "Wir müssen mitteilen, dass der Jahresbericht verspätet eingereicht wird".



Silvergate Capital warnte, dass "Verluste im Zusammenhang mit dem Wertpapierportfolio zusammen mit anderen Faktoren die Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten", so Bloomberg. Das Unternehmen habe zudem Ermittlungen des US-Justizministeriums bestätigt.



Leerverkäufer werfen der Kryptobank Geldwäsche und Betrug wegen ihrer Geschäfte mit der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX und deren Krypto-Hedgefonds Alameda Research vor. Die Betrugsabteilung des US-Justitzministeriums hat in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen Silvergate aufgenommen.



Silvergate hatte sich in der Vergangenheit als Opfer von FTX und Alameda Research dargestellt. Diese Darstellung scheint nun zunehmend ins Wanken zu geraten. Die Insolvenz der Kryptobörse FTX Anfang November 2022 hatte zu einem heftigen Crash am Kryptomarkt geführt. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist in den USA wegen Betrugs, Geldwäsche und anderer Delikte angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 150 Jahre Haft.



An der Nasdaq ging die Slivergate-Aktie gestern mit einem Verlust von mehr als 57 Prozent aus dem Handel. Innerhalb eines Jahres hat die Aktie sogar mehr als 94 Prozent an Wert verloren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

