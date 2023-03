Das Wiederaufflammen der Inflation sowohl in den USA als auch in Europa zeigt zweierlei: erstens scheinen Fed und EZB die Kontrolle verloren zu haben, nachdem sie das Problem zu lange ignoriert hatten. Aus Inflation scheint nun, zweitens, Stagflation zu werden, denn EZB und Fed müssen in eine sich abkühlende Wirtschaft hinein die Zinsen weiter anheben. Für die Märkte ist eine solche Stagflation das worst case-Szenario: die Geldpolitik bleibt lange rigide, gleichzeitig sinken Umsätze, Gewinne und Margen der Unternehmen - und das bei nach wie vor sehr hohen Bewertungen an der Wall Street! Da besteht also viel Fallpotential für die Aktienmärkte - im kurzen Zeitfenster sind die Märkte allerdings bereits überverkauft, sodass in den nächsten Tagen dann eine technische Gegenreaktion nach oben innerhalb eines intakten Bärenmarkts zu erwarten ist..

Hinweise aus Video:

1. Inflationsdaten mit Überraschungspotenzial auf der Oberseite

2. Tesla-Masterplan enttäuscht – Aktie verliert deutlich

Das Video "Inflation wird Stagflation: Verlieren Fed und EZB Kontrolle?" sehen Sie hier..