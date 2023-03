München / Paris / Tokio (ots) -



- Adragos Pharma nun drittgrößter reiner Auftragshersteller im japanischen Markt

- Langfristiger Liefervertrag mit Sanofi sichert lokale Gesundheitsversorgung



Der pharmazeutische Auftragshersteller (CDMO) Adragos Pharma GmbH aus München

hat gestern den Erwerb einer der führenden pharmazeutischen Produktionsstätten

Japans von Sanofi K.K. erfolgreich abgeschlossen. Damit ist das Unternehmen nun

drittgrößter reiner Auftragsfertiger in Japan, einem seiner drei Kernmärkte. Mit

der Übernahme tritt zugleich ein langfristiger Liefervertrag zwischen dem CDMO

und Sanofi in Kraft. Kawagoe Pharma wird als strategischer Partner weiterhin für

Sanofi und den japanischen Markt produzieren und damit eine essenzielle Rolle

für das lokale Gesundheitssystem spielen.





Die offizielle Übergabe der Produktionsstätte erfolgte gestern in Anwesenheitder Belegschaft, die vollständig am Standort verbleiben wird, sowie vonVertretern beider Unternehmen.Der Standort in Kawagoe nahe Tokio ist einer der größten und technischfortschrittlichsten in Japan. Unter Sanofi wurden hier orale Feststoffe undAmpullen hergestellt. Zudem wurden am Standort Dienstleistungen in den BereichenVerpackung, Sichtkontrolle und Qualitätskontrolle für den japanischen undasiatischen Markt erbracht.Jeremy Goldnadel, International Cluster Head, Manufacturing and Supply, vonSanofi erklärt: "Im Namen von Sanofi möchte ich den äußerst professionellenMitarbeitern am Standort Kawagoe meine tiefste Dankbarkeit für dieZusammenarbeit in unserer 50-jährigen Geschichte aussprechen und ihnen vielErfolg und eine glänzende Zukunft bei Adragos Pharma wünschen. Wir sindüberzeugt, dass unsere langfristige Partnerschaft die Versorgung mit qualitativhochwertigen Medikamenten sicherstellen wird, mit dem größtmöglichen Nutzen fürdie Patienten in Japan."Dr. Andreas Raabe, CEO von Adragos Pharma: "Mit der Akquisition haben wir einenwichtigen Schritt auf dem Weg zum global führenden CDMO gemacht. Unser Ziel istes, neue Kunden aus Europa, Nordamerika und dem japanischen Inlandsmarkt in dieProduktionsstätte einzuführen sowie die Dienstleistungen und Möglichkeiten desStandorts für Sanofi und künftige Kunden weiter auszubauen."Marco Gorgas, CTO bei Adragos Pharma, erläutert: "Die Fähigkeiten und Ressourcendes Standorts bilden eine solide Basis für künftiges Wachstum. Sowohl Sanofi alsauch unsere neuen Kunden können auf unser volles Engagement zur Bereitstellungerschwinglicher, qualitativ hochwertiger Produkte für die Patienten vertrauen."Die genauen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.Über AdragosAdragos Pharma ist ein global agierender pharmazeutischer Auftragshersteller(CDMO) mit Hauptsitz in München. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, dasbestehende Produktionsnetzwerk durch Akquisitionen in Europa, Nordamerika undJapan zu erweitern, um innerhalb der nächsten Jahre eine weltweit führendePosition zu erreichen und neue Maßstäbe in Kundenservice und Digitalisierung zusetzen. Bei seiner Buy-and-Build-Wachstumsstrategie wird Adragos Pharma von FSNCapital, einer führenden nord-europäischen Private Equity Firma, und derPrange-Gruppe, einem diversifizierten, führenden deutschen Family Office,unterstützt. Adragos Pharma betreibt derzeit vier Produktionsstandorte inFrankreich, Deutschland und Japan (Stand: 1. März 2023).