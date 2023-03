17,3 % der Bevölkerung in Deutschland sind seit 1950 eingewandert

WIESBADEN (ots) -



- Deutschland liegt damit über dem EU-Durchschnitt (10,6 %)

- Weitere 5,7 % sind Nachkommen von Personen, bei denen beide Elternteile nach

Deutschland eingewandert sind

- Statistisches Bundesamt bietet ergänzend zum Migrationshintergrund neues

Veröffentlichungsangebot aus dem Mikrozensus zu Eingewanderten und ihren

Nachkommen an



Nach Ergebnissen des Mikrozensus lebten 2021 in Deutschland 14,2 Millionen

Menschen, die seit 1950 selbst eingewandert sind. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich der erstmaligen Veröffentlichung von Ergebnissen zum

Konzept der Eingewanderten (erste Generation) und ihren direkten Nachkommen

(zweite Generation) mitteilt, betrug der Anteil der Eingewanderten an der

Bevölkerung somit 17,3 %. Weitere 4,7 Millionen Personen (5,7 %) waren direkte

Nachkommen von Eingewanderten. Diese Personen wurden selbst in Deutschland

geboren, es sind aber beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland eingewandert.