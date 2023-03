Ältere Menschen seltener in Verkehrsunfälle verstrickt

WIESBADEN (ots) -



- 14,5 % aller an Verkehrsunfällen Beteiligten im Jahr 2021 waren 65 Jahre und

älter, Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung lag bei 21,1 %

- Ältere Autofahrerinnen und -fahrer sind bei Unfällen häufig Hauptverursachende

- Hochbetagten-Haushalte seltener mit Autos ausgestattet als Haushalte insgesamt



Ältere Menschen sind gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung seltener

in Verkehrsunfälle verstrickt als jüngere. Im Jahr 2021 waren 66 812 Menschen ab

65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, das waren 14,5 % aller

Unfallbeteiligten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Im Jahr

2021 waren dagegen 22,1 % der Bevölkerung in Deutschland mindestens 65 Jahre

alt. Die geringere Unfallbeteiligung dürfte unter anderem daran liegen, dass

ältere Menschen nicht mehr regelmäßig zur Arbeit fahren und somit seltener als

jüngere am Straßenverkehr teilnehmen. Im hohen Alter geht auch die Nutzung

individueller Verkehrsmittel wie Auto oder Fahrrad zurück.