Tarifverdienste 2022 um 2,2 % höher als im Vorjahr / Tarifverdienste deutlich schwächer gestiegen als die Verbraucherpreise

WIESBADEN (ots) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im Jahr 2022 im

Durchschnitt um 2,2 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2021 gestiegen. Dies geht

aus dem Index der tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen

hervor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sind die

Tarifverdienste ohne Sonderzahlungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 %

gestiegen. Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die Verbraucherpreise um 6,9 %.



Das Berichtsjahr 2021 war durch eine im Zeitvergleich unterdurchschnittliche

Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Tarifverdienste (+1,3 %) gekennzeichnet.

Dies war insbesondere auf die Corona-Sondersituation zurückzuführen, in Folge

derer einige Tarifverhandlungen verschoben und im Kalenderjahr 2022 nachgeholt

wurden. Des Weiteren war das Jahr 2022 durch deutliche Erhöhungen des

gesetzlichen Mindestlohnes geprägt. Gleichwohl fällt die Veränderung des

Tarifindex ohne Sonderzahlungen für das Jahr 2022 mit 1,4 % noch vergleichsweise

gering aus. Dies liegt vor allem daran, dass ein Teil der beschlossenen

Tariferhöhungen erst im Kalenderjahr 2023 zahlungswirksam werden.





Anstieg der tariflichen Verdienste im Gastgewerbe am höchstenDie stärksten Anstiege der Tarifverdienste mit Sonderzahlungen waren in denWirtschaftsabschnitten Gastgewerbe (+6,9 %), sonstige wirtschaftlicheDienstleistungen (+5,0 %) und im Baugewerbe (+3,9 %) zu verzeichnen. Dagegenfielen die Erhöhungen im für die Gesamtwirtschaft bedeutenden Bereich desVerarbeitenden Gewerbes mit lediglich 1,3 % besonders niedrig aus. Ebenfallsunterdurchschnittlich entwickelten sich die tariflichen Verdienste in denWirtschaftsabschnitten Information und Kommunikation (+1,3 %), Erziehung undUnterricht sowie Energieversorgung (jeweils +1,8 %).Untere Leistungsgruppen profitieren relativ am meisten von MindestlohnerhöhungenBetrachtet man den Index der tariflichen Stundenverdienste ohne Sonderzahlungendifferenziert nach Leistungsgruppen, wird ein Einfluss der Erhöhung desgesetzlichen Mindestlohns auf die Struktur des Tarifindex deutlich.Insbesondere mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes im Oktober 2022 auf12 Euro geht eine deutlich stärkere Erhöhung der tariflichen Verdienste in denLeistungsgruppen der an- und ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmereinher. Die Tarifverdienste am unteren Rand steigen überproportional imVergleich zu den Tarifverdiensten der anderen Leistungsgruppen. DieseEntwicklung führt dazu, dass die Spreizung der tariflichen Löhne zwischen denEntgeltgruppen tendenziell reduziert wird. Dieser Effekt kann seit dergesetzlichen Mindestlohnanpassung auf 9,60 Euro im Juli 2021 beobachtet werdenund nimmt seitdem mit jeder Mindestlohnerhöhung zu.Methodische Hinweise:Die Tarifindizes messen die durchschnittliche Veränderung der tariflichenMonats- und Stundenverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sindein Maßstab für die allgemeine tarifliche Entgeltentwicklung sowie einOrientierungsmaßstab etwa in vertraglichen Vereinbarungen über die Höhe vonwiederkehrenden Zahlungen. Einen detaillierten Überblick über die Berechnung desTarifindex bietet der Methodenbericht zum Tarifindex.Leistungsgruppen stellen eine grobe Abstufung der Arbeitnehmertätigkeiten nachdem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes dar. Es wird zwischen den folgendenfünf Leistungsgruppen unterschieden:- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in leitender Stellung,- herausgehobene Fachkräfte,- Fachkräfte,- angelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie- ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.Weitere Informationen zur tariflichen EntwicklungDie vollständigen Quartals- und Jahresergebnisse können in der DatenbankGENESIS-Online Datenbank über die Tabellen "Vierteljährlicher Index derTarifverdienste" (62221-0001) und (62221-0002) abgerufen werden, die Ergebnissedes monatlichen Index der Tarifverdienste über die Tabelle "Monatlicher Indexder Tarifverdienste" (62231-0001).