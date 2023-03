Reallohnverlust durch Inflation 5 Maßnahmen, um trotzdem zufriedene Mitarbeiter zu garantieren (FOTO)

Hamburg (ots) - Aufgrund der zu erwartenden Inflationsrate von 7,8 Prozent für

dieses Jahr ergibt sich ein Lohnverlust von 4,7 Prozent - das zeigt die

Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie. Dieser Reallohnverlust ist für

Unternehmen nur schwer auszugleichen. Wie können sie ihre Mitarbeiter dennoch

zufriedenstellen?



"Gehaltserhöhungen kommen dank Steuerbelastung kaum bei den Mitarbeitern an.

Stattdessen sollten Unternehmen ihre Angestellten auf andere Art und Weise

entlohnen", erklärt Randolph Moreno Sommer. Er ist Unternehmensberater mit Fokus

auf Mitarbeiter-Benefits und verrät in diesem Artikel fünf Maßnahmen, die für

zufriedene Mitarbeiter sorgen.