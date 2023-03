Erfolgreiches Investment: Andreas Eisenbrenner über Börsenstrategien

Bildquelle: Andreas Eisenbrenner

Andreas beschäftigt sich seit 14 Jahren leidenschaftlich mit Finanzen, Geld und Investments. Durch eigene praktische Erfahrungen hat er sich zu einem erfolgreichen Investor entwickelt und vielen Menschen in seinem Umfeld dabei geholfen, ihr Vermögen zu vermehren. Jetzt teilt er seine erfolgreichen Investmentstrategien und möchte auch andere Menschen dabei unterstützen, ihr Vermögen aufzubauen. Denn Andreas glaubt: Jeder sollte die Möglichkeit haben, echte und nachhaltige Informationen und Umsetzungsmöglichkeiten zu finden, um an der Börse erfolgreich zu sein.

Kannst du in zwei Sätzen beschreiben, was dein Tätigkeitsbereich ist und wie du anderen Menschen dabei hilfst, Andreas?

Andreas Eisenbrenner: Zum einen handle ich selbst (fast) täglich an der Börse, zum anderen trainiere ich Menschen, sowohl das Finanzsystem zu verstehen als auch selbst aktiv profitabel an der Börse zu handeln.





Bildquelle: Andreas Eisenbrenner

Du betreibst seit 2021 einen eigenen Börsenbrief. Wie kam es dazu, dass du den Börsenbrief erstellt hast und was sind deine Ziele?

Andreas Eisenbrenner: Am Anfang, im Jahr 2021, war das eher ein E-Mail-Newsletter für meinen “inner Circle”, in dem ich einfach nur meine eigenen Trades und einen Ausblick der Wirtschaft geteilt habe. Als dann immer mehr Anfragen kamen, hat sich ein Börsenbrief daraus entwickelt. Mit meinem Börsenbrief verfolge ich nicht nur das Ziel, dass meine Abonnenten hohe Renditen erzielen, sondern auch die Zusammenhänge an der Börse und der Wirtschaft verstehen. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ihr Vermögen in wenigen Jahren aufzubauen, um sich ggf. früher zur Rente zu setzen.

Welche Art von Informationen und Empfehlungen werden in deinem Börsenbrief abgedeckt und für wen ist er am besten geeignet?

Andreas Eisenbrenner: Generell ist mir wichtig, dass meine Leser und Leserinnen die Zusammenhänge verstehen. Wenn ich auf meine eigenen Trades eingehe, erkläre ich sowohl die fundamentalen Hintergründe als auch die charttechnische Analyse dazu. Bevorzugt nehme ich den Devisenmarkt, doch wir handeln auch die Indizes wie DAX, Dow Jones und Nasdaq. Auch Einzelaktien, in denen ich sehr großes Potenzial sehe, werden analysiert und wir sprechen darüber, ob sie Sinn machen oder nicht. Ein Ausblick auf die wichtigsten Rohstoffe dieser Welt darf natürlich auch nicht fehlen. Und für Krypto-Fans gibt es auch interessantes Wissen.