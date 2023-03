Zwtl.: Starkes Ergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen

S&P hebt hervor, dass UNIQA trotz schwieriger Marktbedingungen und Wertberichtigungen auf russische und ukrainische Anleihen im Jahr 2022 ein starkes versicherungstechnisches und operatives Ergebnis erzielt hat. Wesentlich dafür sei das vielfältige Geschäftsportfolio von UNIQA in der Schaden- und Unfallversicherung, in der Lebensversicherung sowie in der Krankenversicherung im österreichischen Heimatmarkt und in den zentral- und osteuropäischen Märkten (CEE).



Dank der hohen Rentabilität geht das Ratingunternehmen davon aus, das selbst bei potenziellen weiteren Wertminderungen auf russische und ukrainische Vermögenswerte die wesentlichen Volatilitäten ausgeglichen werden. Zusammenfassend vertritt S&P in ihrem Ausblick die Meinung, "dass UNIQA ihre starke Wettbewerbsposition am Heimatmarkt und in den CEE-Märkten halten und ausbauen wird."

Weitere Informationen:



Presseinformation S & P: [Austria-Based UNIQA Group Outlook Revised To Stable From Negative On Strong Group Performance; Ratings Affirmed] (https://www.ots.at/redirect/disclosure)



UNIQA Investor Relations: [Analysten Research und Ratings] (https://www.ots.at/redirect/uniqagroup2)



Presseinformation: [UNIQA mit starken vorläufigen Zahlen 2022: Ergebnis vor Steuern um über 10 Prozent auf 422 Millionen gesteigert] (https://www.ots.at/redirect/press-news)



Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

1029 Wien



Tel.: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

www.uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0072 2023-03-02/10:25