LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa hat nach einem schwachen Schlussquartal seine Ergebnisprognose für 2022 verfehlt. So belasteten die hohen Energiepreise den Aufbereiter von Reststoffen aus der Stahl- und Aluminiumindustrie im Jahresverlauf zunehmend und brockten ihm in den letzten drei Monaten sogar einen Gewinnrückgang ein. Dennoch erreichte Befesa im vergangenen Jahr operativ einen Rekordgewinn - dank einer Übernahme im US-Zinkgeschäft sowie hoher Metallpreise. Einen Ausblick auf das neue Jahr gab die Befesa-Spitze noch nicht.

Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten nicht gut an - Investoren straften Befesa am Donnerstagvormittag ab. Die Aktie rutschte zeitweise um mehr als acht Prozent ab und hielt die rote Laterne im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Im Verlauf konnte die Aktie die Verluste reduzieren und stand zuletzt noch mit 1,74 Prozent im Minus. Damit setzte sie ihren Abwärtskurs fort: In den vergangenen vier Wochen summierte sich das Minus auf rund zehn Prozent. Seit dem Jahreswechsel schmolzen die Kursgewinne auf rund fünf Prozent ab.