JPMORGAN stuft Covestro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach detaillierten Zahlen und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das vierte Quartal sei weitgehend wie erwartet verlaufen und entspreche auch in etwa den vorab bekanntgegebenen Zahlen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Kunststoffherstellers für das operative Ergebnis im ersten Quartal sei zudem besser als befürchtet. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr dagegen liege deutlich unter der Konsenserwartung./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 07:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 07:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 39,56EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m