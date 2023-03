NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Quartalszahlen von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in Reaktion darauf seine Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Bremsenspezialisten. Zudem hätten ihn Aussagen des neuen Unternehmenschefs positiv überrascht, die einen im Vergleich zu den Vorgängern radikaleren Ansatz mit Blick auf die Portfoliogestaltung erwarten ließen, schrieb der Exprte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 00:15 / GMT

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 65,04EUR gehandelt.