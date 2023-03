Unternehmensbesuch bestätigt Investment Case - Vorläufige Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen



Wir hatten kürzlich die Möglichkeit in Sofia gemeinsam mit Dimitar Dimitrov, dem Gründer und Co-CEO von Allterco, das Lager des Unternehmens zu besuchen. Zudem hat die Gesellschaft gestern nach Börsenschluss die vorläufigen konsolidierten Jahreszahlen veröffentlicht, die insgesamt erwartungsgemäß ausfielen. Durchweg verstetigt sich unser Eindruck, dass Allterco erst am Anfang einer vielversprechenden weiteren Entwicklung steht.



Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - deutlich positiver Free Cashflow in Q4: Die heute veröffentlichten Zahlen für das Gesamtjahr fielen weitestgehend im Rahmen unserer Prognose aus. So lag der Umsatz mit 93,2 Mio. BGN nochmals leicht über dem bereits im Januar vorläufig berichteten Wert (92,9 Mio. BGN). Das EBIT in Höhe von 20,4 Mio. BGN erreicht nicht ganz unsere Erwartung (21,3 Mio. BGN), was im Wesentlichen auf einen stärker als von uns antizipierten Währungseffekt in Q4 zurückzuführen ist. Der Free Cashflow für das Gesamtjahr fiel wie erwartet leicht negativ aus (-0,12 BGN je Aktie vs. MONe -0,11 BGN je Aktie). In Q4 konnte allerdings mit einem FCF von 4,3 Mio. BGN aufgrund einer Verbesserung der Working Capital-Quote wieder ein deutlich positiver Beitrag erzielt werden, was unsere Erwartung für eine solide FCF-Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr untermauert. Abgeleitet aus den Zahlen für 2022 haben wir unsere Prognose für die Investitionen leicht reduziert und entsprechend unsere FCF-Erwartung für 2023 ff. leicht angehoben.



Lager gut gefüllt - Nachfrage ungebrochen hoch: Bei dem Besuch des Lagers in Sofia konnten wir uns einen Eindruck des gut gefüllten Lagers machen. Nach Aussagen des Managements leert sich dieses aber auch schnell wieder, da Allterco einen sehr starken Start in das Jahr 2023 hatte und derzeit kein Abklingen der Nachfrage sieht. Im Gegenteil: die in 2022 geschaffenen Vertriebsstrukturen sowie der ungebrochen hohe Bedarf nach Produkten für das Energiemanagement sorgen für weiterhin starkes Momentum auf der Topline. So hat Allterco nach Aussagen des Managements beispielsweise in Nordeuropa mit mehreren neuen Großkunden Rahmenvereinbarungen treffen können, die zu einem Umsatzsprung in dieser Region führen werden. Die in dieser Woche gelaunchte neue Shelly App ermöglicht zudem deutlich mehr Möglichkeiten im Hinblick auf das Energie-Monitoring und -Management und sollte die Nachfrage nach dieser Produktkategorie weiter stützen. Zudem plant Allterco bezahlte Premium-Services in der App, die als erster Schritt in Richtung der stärkeren Monetarisierung der Community gewertet werden können.



Weitere Kunden- und Marktdurchdringung sorgt für visibles Wachstumspotenzial: Im Rahmen des HIT im Februar hat das Management in der Unternehmenspräsentation die mittelfristigen Wachstumspotenziale aufgezeigt (siehe Grafik). Über die Shelly Cloud-Nutzer hat das Unternehmen eine belastbare Datenbasis, um die zeitliche Durchdringung der Kunden zu ermitteln. So fügt der durchschnittliche Nutzer jedes Jahr etwa zwei neue Shelly Geräte hinzu. Auf Basis der rund 1,5 Mio. Shelly-Haushalte lässt sich alleine aus den Bestandskunden ein jährliches Umsatzpotenzial von ca. 45 Mio. Euro herleiten. Hinzu kommt, dass Allterco in allen europäischen Ländern eine vergleichbare Marktpenetration wie im Kernmarkt Deutschland noch bei Weitem nicht erreicht hat und entsprechend fortlaufend Neukunden generiert.



[Abbildung]



Fazit: Die im Rahmen des Unternehmensbesuchs sowie der Präsentation auf dem HIT gewonnenen Eindrücke haben unsere Erwartung bestärkt, dass Allterco u.E. erst am Anfang einer beeindruckenden Wachstumsgeschichte steht. Die Free Cashflow-Entwicklung in Q4 stimmt uns zudem zuversichtlich, dass die erwartete Verbesserung der Profitabilität auch mit einer erneut positiven Liquiditätsentwicklung einhergehen sollte. Entsprechend halten wir die Aktie mit einer FCF-Yield von 3,9% für 2023e im Hinblick auf das visible Wachstum weiterhin für attraktiv bewertet und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 38,00 BGN (zuvor: 37,00 BGN) aufgrund unserer angehobenen FCF-Prognose.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26493.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Allterco O Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 11,60EUR gehandelt.