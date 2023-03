Videoclips geben ersten Eindruck vom Außendesign des Kia EV9* (FOTO)

Frankfurt (ots) - - Markante Lichtelemente und klare Linien deuten die

kraftvolle und selbstbewusste Optik des Elektro-SUVs an



- Mit dem neuen Modell beschleunigt die Marke ihren Wandel hin zu einem Anbieter

nachhaltiger Mobilitätslösungen



Mit heute veröffentlichten Videoclips gibt Kia einen ersten Eindruck seines rein

batterieelektrischen SUV: des mit Spannung erwarteten Kia EV9. Das neue

SUV-Flaggschiff von Kia soll die Transformation des Unternehmens hin zu einem

Anbieter von nachhaltigen Mobilitätslösungen in der Ära der Elektrifizierung

beschleunigen.





Das Teaservideo, das auf dem globalen YouTube-Kanal von Kia(https://www.youtube.com/channel/UCptyYDiGZ9hs1pH0AaoBTxA) zu sehen ist, zeigteine Silhouette des EV9 sowie die markante Front und glatteKarosserieoberflächen. Zur starken Identität des SUVs trägt zudem die auffälligeGestaltung der Scheinwerfer und Rückleuchten bei. Erkennen lässt sich in denVideoclips auch schon eine unverwechselbare Kombination von elegantem,plastischem Design und souveräner, selbstbewusster Geometrie.Der Modellname EV9 folgt der Kia-Nomenklatur für reine Elektrofahrzeuge. Sieverbindet das Präfix EV (für "Electric Vehicle") mit der Zahl, die dasModellsegment innerhalb der E-Palette von Kia repräsentiert. Wie der Kia EV6basiert auch der EV9 auf der E-GMP (Electric Global Modular Platform), derspeziell für batterieelektrische Fahrzeuge konzipierten Plattform desUnternehmens.Kia wird Mitte März sowohl das Außen- als auch das Innendesign des EV9 in Gänzepräsentieren. Zur Ende März stattfindenden Weltpremiere des Modells werden dannweitere Produktinformationen bekannt gegeben.Die hier gemachten Angaben zum EV9 sind vorläufig und beziehen sich auf deninternationalen Markt. Die endgültigen Spezifikationen für den deutschen Marktfinden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf http://press.kia.com/de/ .* Der Kia EV9 steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und dieKraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgenunmittelbar vor der Markteinführung.Dieser Pressetext liegt auch als PDF-Datei bei. Hochauflösendes Bildmaterialfinden Sie auf https://press.kia.com/de/ .Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltigeMobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zuschaffen. Das 1944 gegründete Unternehmen ist seit mehr als 75 Jahren in derMobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist inüber 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern undverkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei derPopularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen undentwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um denGlobus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. DerMarkenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlichtdie Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zuinspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durchKia Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurtam Main hat ihren Absatz seit 2010 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 warenbereits 41,3 Prozent der in Deutschland verkauften Kia-Fahrzeuge Elektroautosoder Plug-in-Hybride.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- undMarketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jederzweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina,Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlagemit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigenGarantiebedingungen).Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: +49 69 15 39 20 - 550E-Mail: mailto:presse@kia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33685/5453626OTS: Kia Deutschland GmbH