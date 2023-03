Wirtschaft Euro-Inflation sinkt leicht auf 8,5 Prozent

Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Die jährliche Inflation im Euroraum wird von Eurostat für Februar auf 8,5 Prozent geschätzt, nach 8,6 Prozent im Januar. Das teilte die EU-Statistikbehörde am Donnerstag mit.



Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation wird erwartet, dass der Bereich "Lebensmittel, Alkohol und Tabak" jetzt die höchste jährliche Rate aufweist (15,0 Prozent, gegenüber 14,1 Prozent im Januar). In den Monaten zuvor hatte vor allem der Bereich "Energie" für den stärksten Preisdruck gesorgt. Die jährliche Rate lag in dieser Kategorie im Februar noch bei 13,7 Prozent, gegenüber 18,9 Prozent im Januar.