LCM Partners gewinnt zwei Private Debt Investor Awards 2022

London, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - LCM Partners freut sich sehr,

bekanntgeben zu können, dass es in diesem Jahr zwei Private Debt Investor Awards

erhalten hat: " Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year,

Europe " und " Speciality Lender of the Year, Europe" .



Private Debt Investor ist die weltweit führende Publikation für Privatkredite

und verfolgt die Institutionen, Fonds und Transaktionen, die die privaten

Kreditmärkte der Welt prägen. Die jährlichen Auszeichnungen werden bereits zum

zehnten Mal vergeben, wobei die Gewinner auf der Grundlage der von den Lesern

der Publikation abgegebenen Stimmen ausgewählt werden, darunter Teilnehmer aus

der Private-Debt-Branche und institutionelle Anleger.