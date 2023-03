Zinswende stoppt vorerst Rekordjagd der Private-Equity-Branche / Global Private Equity Report 2023 von Bain

München (ots) -



- Nicht-investiertes Kapital erreichte 2022 mit 3,7 Billionen US-Dollar nicht

gekannte Dimensionen

- Zusätzliche Kapitalzuflüsse von privaten Investoren sind in Sicht

- Fundraising und Buy-out-Investments bewegen sich trotz Einbruch in der zweiten

Jahreshälfte auf bislang zweithöchstem Niveau

- Web3 und Dekarbonisierung eröffnen Private-Equity-Fonds neue Chancen, sorgen

aber auch für mehr Handlungsdruck im Portfolio



Immer höhere Investitionszuflüsse, erfolgreichere Exits und größere Fonds: Rund

ein Jahrzehnt lang stellte die Private-Equity-(PE-)Branche einen Rekord nach dem

anderen auf. Doch mit der Zinswende erst in den USA und dann in Europa hat die

Jagd nach Bestmarken im Sommer 2022 ihr Ende gefunden - zumindest vorerst. Im

"Global Private Equity Report 2023" beleuchtet die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company die zweigeteilte Entwicklung im vergangenen

Jahr und zeigt auf, warum die Perspektiven für die Branche trotz dieses

Rücksetzers vielversprechend sind.