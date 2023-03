Seit einiger Zeit meldet die australische EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) wieder regelmäßig Fortschritte von ihrem Graphitprojekt Epanko in Tansania. Heute gab man bekannt, dass eine neue Ressourcenschätzung, durchgeführt von den renommierten Experten von CSA Global, eine erhebliche Steigerung der enthaltenen Menge an Graphit erbrachte.

Wie EcoGraf nämlich heute mitteilte, beläuft sich die neue Ressourcenkalkulation jetzt auf 128,2 Mio. Tonnen bei einem durchschnittlichen Gesamtgraphitgehalt von 7,4%. Damit enthält Epanko 9,48 Mio. Tonnen Graphit, was einen Anstieg von deutlichen 38% zur letzten Schätzung aus dem Jahr 2017 darstellt.

Die Experten erstellten die neue Ressourcenschätzung auf Basis eines größeren, geologischen Wissens, umfassender Tests und einer aktualisierten Interpretation der bestehenden Daten. Diese Information, so Ecograf, werde man auch nutzen, um bereits geplante Bohrprogramme zu verfeinern. Ziel ist es dem Unternehmen zufolge, die Graphitressource des Epanko-Projekts noch einmal zu erweitern.

Und das Potenzial dafür ist auf jeden Fall vorhanden. Denn die Neuinterpretation einer geophysikalischen VTEM-Untersuchung (Versatile Time Domain Electro-Magnetics) hatte aufgezeigt, dass ein Streichen von 3 Kilometern Länge noch nicht erbohrt wurde und auch in die Tiefe offenbleibt. Da die größte Tiefe, in der Ecograf in der westlichen Lagerstätte auf Graphit traf, bei 200 Metern lag, besteht laut dem Unternehmen zufolge reichlich Spielraum für eine Erweiterung der Ressourcen.

Erst einmal aber wird die neueste Ressourcenschätzung in bestehende Studien zu einer möglichen Erweiterung des Epanko-Betriebs integriert, die darauf abzielen, die Produktion auf dem Projekt deutlich über die bisher anvisierten 60.000 Tonnen pro Jahr (Phase 1) hinaus auszuweiten. Auch die Fertigstellung einer Studie zur Erweiterung der Abraumanlagen (TSF) zeige, so Ecograf weiter, dass die Kapazität des TSF schrittweise auf 80 Millionen Tonnen erhöht werden könne, was dem Achtfachen der ursprünglichen Kapazität entspricht und ein erhebliches Erweiterungspotenzial darstellt!

Das Unternehmen von Andrew Spinks will mit Epanko maximal vom zu erwartenden Anstieg der Graphitnachfrage, insbesondere auf Grund des stark gestiegenen Bedarfs an Lithium-Ionen-Batterien, profitieren. Die Analysten von Benchmark Mineral Intelligence zum Beispiel gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Naturgraphit im laufenden Jahrzehnt um 31,5% pro Jahr (!) steigen wird, sodass die Kunden auf der Suche nach neuen Angebotsquellen sind, auch um ihre Abhängigkeit von bestehenden Lieferketten zu reduzieren. Epanko als langlebige Quelle, qualitativ hochwertigen Naturflockengraphits würde da genau ins Anforderungsschema passen, meinen wir.

Zumal Ecograf mit einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) bereits aufgezeigt hat, dass es sich bei Epanko um eine hoch attraktive Entwicklungsgelegenheit handelt, für die man auch bereits die Bergbaulizenz und Umweltgenehmigungen erhalten hat. Darüber hinaus wurde ein unabhängiges Ingenieurgutachten von SRK Consulting im Auftrag potenzieller Kreditgeber erstellt, das die technischen Aspekte der vorgeschlagenen Erschließung und die Übereinstimmung der Sozial- und Umweltplanung mit den Äquatorialprinzipien, den Leistungsstandards der International Finance Corporation und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe bestätigte! Ganz abgesehen davon, dass man bereits ein Finanzierungsprogramm mit internationalen und tansanischen Finanzinstitutionen ausgehandelt hatte. Ende 2022 hatte Ecograf zudem einen ehemaligen Manager von Anglo American eingestellt, der die weitere Projektentwicklung verantwortet.

Mittlerweile ist auch ein Rahmenabkommen zu Epanko mit der Regierung Tansanias ausgehandelt. Dies beinhaltete unter anderem, zusammen mit der Regierung, die Gründung einer neuen Gesellschaft namens Duma TanzGraphite Limited, die jetzt ins Handelsregister eingetragen ist, sodass Ecograf die Unterzeichnung des Rahmenabkommens „in Kürze“ erwartet.

Alles in Allem hat Ecograf in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte in Tansania gemacht, die darauf hoffen lassen, dass nach zugegeben langer Zeit in Bälde das nächste Level in der Entwicklung von Epanko erreicht werden kann. Wir sind gespannt und werden auf jeden Fall weiter berichten.

