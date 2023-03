FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Kosten und unterbrochene Lieferketten haben beim Gabelstapler-Hersteller Kion im vergangenen Jahr für ordentlich Gegenwind gesorgt. Hinzu kamen interne Probleme beim Projektmanagement. Dieses Jahr soll sich die Lage verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das Management geht aber nicht davon aus, dass man an die Rekordwerte von 2021 anknüpfen kann. Vor allem im 2022 schwer gebeutelten Geschäft Supply Chain Solutions läuft noch nicht wieder alles rund, hier bietet Kion beispielsweise automatisierte Lagersysteme an. An der Börse wurden die Zahlen und Aussagen mit Vorsicht aufgenommen.

Die im MDax notierte Aktie verlor am späten Vormittag rund zwei Prozent auf 37,35 Euro. Damit konnte das Papier aber immerhin die Verluste von bis zu vier Prozent in den ersten Handelsminuten etwas reduzieren; zeitweise waren die Kion-Anteile aber auch schon im Plus. Seit Anfang Februar bewegen sie sich etwas unter der 40-Euro-Marke überwiegend seitwärts. Auf diesem Niveau hatte sie sich zuvor Anfang September befunden. Danach brach der Kurs ein, nachdem der Vorstand über einen Verlust im dritten Quartal berichtet hatte. Der Kurs sackte bis auf 18,66 Euro ab.