ADV-Frühjahrstagung in Berlin Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen: "Entlastung des Luftverkehrs zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit"

Berlin (ots) - Der Erholungstrend im Luftverkehr setzt sich im kommenden Jahr

fort. Für 2023 prognostiziert die ADV wieder 82 Prozent der Passagiere im

Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. ADV-Präsident Dr. Stefan Schulte erklärt: "Wir

blicken insgesamt optimistisch auf 2023. Mit Sorge erfüllt uns allerdings, dass

der Flughafenstandort Deutschland im europäischen Wettbewerb um neue Strecken

zusehends unattraktiv für Airlines wird. Für die Entscheidung, eine neue

Flugstrecke an einem Flughafen aufzunehmen, sind auch die Standortkosten eine

wichtige Größe. An verschiedenen Flughäfen in Deutschland belaufen sich die

Standortkosten bereits auf 30 Prozent der Gesamtflugkosten. Die regulativen

Abgaben und Gebühren sind hierbei die größten Positionen. Neben der

Luftverkehrsteuer schlagen hier die Luftsicherheits- und Flugsicherungsgebühren

zu Buche. Und diese steigen weiter, ohne dass die Flughäfen Einfluss darauf

haben. In der Folge verliert Deutschland - zum Nachteil von Wirtschaft und

Privatreisenden - an Konnektivität. Auch im europäischen Vergleich verläuft die

Erholung des Luftverkehrs in Deutschland deutlich langsamer. Dieser Entwicklung

muss Einhalt geboten werden. Die Flughäfen sind Deutschlands Tore zur Welt und

systemrelevant für die deutsche Exportwirtschaft. Der Luftverkehr ist für unsere

Wirtschafts- und Sozialordnung unverzichtbar."



Der Sommer 2023 wird deutlich besser verlaufen: Leistungsfähigkeit kritischer

Prozessstellen stabilisiert