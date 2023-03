Altbau klug sanieren So klappt der energetische Umbau (FOTO)

Berlin (ots) - Renovieren, sanieren, umbauen: Wer ein älteres Haus gekauft oder

geerbt hat und es nach eigenen Vorstellungen umgestalten möchte, steht häufig

vor großen Aufgaben. An einer guten Planung, begleitet von kompetenter Beratung,

führt kein Weg vorbei - auch wegen gesetzlicher Vorgaben an die energetische

Sanierung und teils erheblicher Kosten. Das gilt besonders, wenn deutlich mehr

gemacht werden soll, als nur die Wände zu streichen.



Ein Leben im sanierten Altbau ist beliebt. Ob im freistehenden Einfamilienhaus

mit Garten oder in der Großstadt-Wohnung mit hohen Stuckdecken: Häufig stehen

für neue Eigentümer erhebliche Umbaumaßnahmen an, um eigene Wohnwünsche und

gesetzliche Anforderungen an den energetischen Zustand ihrer Immobilie erfüllen

zu können. Wer einen noch unsanierten Altbau kauft oder erbt, sollte sein

Vorhaben deswegen überlegt und strukturiert angehen.